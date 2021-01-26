"Мы ожидаем, что это (передача — ИФ) будет в конце мая этого года, с тем, чтобы отработать навигацию целиком с пассажирами на Волге", — сообщил Троценко журналистам в Челябинске во вторник.

Ранее сообщалось, что "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает сдать заказчику круизный лайнер "Петр Великий" в апреле 2021 года.

В июле 2019 года ОСК и "Московское речное пароходство" заключили дополнительное соглашение к контракту на строительство круизного лайнера "Петр Великий", цена контракта была увеличена с 3,2 млрд до 4,17 млрд рублей, сообщал "Коммерсантъ". Тогда, по данным издания, стороны также договорились о переносе сроков сдачи судна на июль 2020 года.

Несмотря на возникшие в начале строительства этого судна задержки, достройка лайнера продолжится на верфи "Лотос", передавать заказ другим верфям не планируется, говорил "Интерфаксу" глава ОСК в середине июня 2019 года.

Задержку строительства в ОСК объясняли проблемами при проектировании и строительстве. Также директор департамента гражданского судостроения ОСК Игорь Шакало сообщал об удорожании проекта в связи с тем, что оборудование и материалы изначально были неправильно оценены в 2,5 млрд рублей.

Судно было спущено на воду для достройки в конце мая 2019 года.

"Московское речное пароходство" (ведет свою историю с 1857 года) перевозит грузы и пассажиров на внутренних водных путях европейской части РФ.