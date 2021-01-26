Черногория закрыла границы для туристов в марте 2020 года после обнаружения первого случая заражения коронавирусом. Всю весну их число оставалось незначительным, но осенью ситуация ухудшилась: в ноябре в стране было зафиксировано более 30 тыс. случаев. Летом Черногория разрешила въезд туристам из части стран ЕС, а в августе –и россиянам. В декабре было введено требование о том, что иностранные туристы могут въехать только с отрицательным тестом на коронавирус или при условии прохождения двухнедельного карантина. Иностранный турпоток в страну в 2020 году упал почти на 80%.

В декабре 2021 года к власти в стране пришло новое правительство. Оно отменило требование о тестах на коронавирус, и сейчас Черногория – одна из немногих стран мира, куда туристы могут въезжать без ограничений. Исключение составляют граждане Великобритании, которым запрещен въезд из-за нового штамма коронавируса.

"Меры по борьбе с коронавирусом были слишком радикальными и подорвали туристическую индустрии страны, на которую приходится 25% ВВП Черногории. Это фактически разрушило нашу экономику. К лету мы вряд ли сможем полностью побороть коронавирус, но благодаря широкой вакцинации защитим туристические районы, чтобы туда могли приезжать иностранные гости из Великобритании, Германии, Франции, России и чувствовать себя в полной безопасности", — сказал Радулович Euronews.

Правда, по его словам, Черногория пока не получила вакцины от Евросоюза, в чем виновато прежнее правительство.

"Население Черногории составляет 600 тыс. человек, и для ЕС это почти ничто. Нам нужно 5-10 тыс. доз вакцины только для того, чтобы защитить медработников и наиболее уязвимые группы населения", — подчеркнул Радулович.

Он добавил, что правительство ведет переговоры с китайской компанией о поставке разработанной ей вакцины, и это "крайняя мера для защиты населения". По словам министра, вакцины от коронавируса не хватает по всей планете, а очередь на нее насчитывает 172 страны.

В 2019 году в Черногории отдохнули почти 400 тыс. российских туристов, рост турпотока составил 25%. Всего страну посещают порядка 2 млн иностранных туристов в год.