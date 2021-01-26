"В прошлом году мы показали, как мы хороши, и это то, что мы намереваемся — и что нам нужно делать в 2021 году. Мы придерживаемся консервативного подхода, и я стою за это решение", — сказала Ардерн.

Премьер-министр назвала два условия для открытия границ и возобновления путешествий. Во-первых, это уверенность в том, что после прививки человек не сможет передавать вирус другим. Во-вторых, достаточное число людей должно быть вакцинировано.

Массовая кампания по вакцинации, скорее всего, начнется в Новой Зеландии в середине года. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 2,2 тыс. человек, 25 умерли.