У самой организации нет средств на выполнение этих работ, поскольку ББТ не удалось выиграть президентский грант на 2021 год, сказала Чубакова на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" во вторник.

"Мы понимаем, что в некотором смысле усыновили наши тропы. А сейчас идет много землетрясений, и в обязательном порядке основная наша тропа, она идет по осыпному берегу, требует реконструкции. В прошлом году там уже была осыпь, и сейчас ее надо в обязательном порядке убирать. Это тропа с Листвянки до Большого Голоустного, ее протяженность 54 км", — сказала Чубакова.

По ее словам, такие тропы должны обслуживаться как минимум дважды в год.

Исполнительный директор ББТ Элеонора Еремченко сообщила "Интерфаксу", что в марте ассоциация планирует обследовать эту тропу.

Как сообщалось, за последние пять месяцев в Иркутской области ощущалось три сильных землетрясения. Первые два из них произошли в сентябре и декабре 2020 года в районе озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области и в Кабанском районе Республики Бурятии, третье — в районе озера Хубсугул в Монголии, которое называют "младшим братом" Байкала. Все они имели ощутимые афтершоки.

Ассоциация "Большая Байкальская тропа" — одна из старейших общественных экологических организаций на Байкале, работает с 2003 года. Главной своей целью считает строительство сети экологических туристических троп, по которым можно было бы обойти пешком вокруг Байкала.

За 18 лет организацией проведено 255 летних тропостроительных проектов, 22 зимних, 1 тыс. образовательных и пять проектов по обустройству родников. Построено и реконструировано около 500 км троп, в проектах приняли участие 18 тыс. добровольцев из 70 городов России и 30 стран мира. Проекты проходят на всех особо охраняемых природных территориях Байкальского региона и землях иного назначения.