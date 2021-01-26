Согласно данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", цена предложения "МНД" составила 1,887 млрд рублей при начальной цене контракта в размере 2,504 млрд рублей.

Участие в аукционе также принимали ООО "Техноконцепт" (цена предложения — 2,288 млрд рублей) и ООО "Помо" (2,316 млрд рублей). Заявки на участие в торгах также подавали ООО "Доппельмайр Раша" и ООО "РТ-Бартолет", однако, они были признаны несоответствующими аукционной документации.

Как сообщалось ранее, победитель в срок до 1 июля 2023 года должен поставить комплекты технологического оборудования для двух пассажирских подвесных канатных дорог "Мамисон-1" и "Мамисон-2".

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила I этап строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В рамках этого этапа будут построены две пассажирские канатные дороги — "Мамисон-1" и "Мамисон-2" — протяженностью около 3 тыс. 380 м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. Они пересекут грунтовую Военно-Осетинскую дорогу на высоте более 8 метров.

В комплексе также построят сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора. Кроме того в ходе первого этапа на территории курорта построят два моста через реку Буби-Дон (Мамихдон) для одной из горнолыжных трасс; проложат сети инженерно-технического обеспечения; установят пожарные резервуары и сооружения инженерной защиты территории и противоэрозионной и противолавинной защиты склона, а также иные объекты, необходимые для обеспечения безопасной и экологичной эксплуатации горнолыжного курорта.

Объем финансирования строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии составит 15,6 млрд рублей. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "МНД" на 100% принадлежит французской Montan e Nej developman. Основной вид деятельности компании — производство подъемно-транспортного оборудования.