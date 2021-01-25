Как сообщает Росстат в понедельник, выпуск этой продукции в 2020 году по сравнению с 2019 году снизился на 15,4%. до 3,4 млрд рублей. В декабре по сравнению с ноябрем производство выросло на 8,2%.

По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), за январь-октябрь 2020 года международный туризм упал более чем на 70%, до уровня 1990 года.

По оценке Ростуризма, оборот туротрасли России в 2020 году снизился до 1,6 трлн рублей с 3,7 трлн рублей в 2019 году (падение на 60%). Причем на выездном рынке падение достигнет 80-85%.