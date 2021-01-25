Израиль с полуночи понедельника закрывает основной аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве до конца месяца, чтобы предотвратить завоз новых штаммов коронавируса.

"В связи с решением правительства Израиль с 26 по 31 января не будут выполняться полеты в страну и из страны. Также обращаем внимание на то, что отменены рейсы компании "Аэрофлот" 26 и 28 января. Рекомендуем пассажирам, которые приобрели билеты, связаться с авиакомпанией и получить актуализированную информацию о статусе рейса. По вопросам переоформления билетов или их вынужденного возврата необходимо обращаться по месту их приобретения", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отмечает посольство, вылет из Израиля будет разрешен только в исключительных случаях лицам, получившим письменное разрешение по гуманитарным причинам или по особым личным причинам от генерального директора министерства здравоохранения и от генерального директора министерства транспорта. Выезд также будет разрешен лицам, вылетающим на лечение, на суд и похороны.

Также до конца января в Израиле действует строгий карантин. Гражданам запрещено покидать места проживания, собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять – на открытом воздухе. Кроме того, они не должны отходить от дома более чем на километр без уважительной причины, иначе им грозит штраф 500 шекелей (11,5 тыс. руб.).

Ранее попасть в Израиль на рейсах авиакомпании El Al и "Аэрофлота" можно было в исключительных случаях – если иностранцы-родственники израильтян, учащиеся, медицинские туристы и предприниматели из эпидемиологически благополучных стран. Пассажиров допускали на рейс только при наличии справки об отсутствии коронавируса, выданной не позднее чем за 72 часа до полета.