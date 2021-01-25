"Инцидент произошел вечером в воскресенье. Трое россиян, двое женщин (Александра Р., Александра В.) и мужчина (Максим М.), находились на улице Сулеймана Себа, когда на них внезапно напал с ножом сборщик мусора. Пострадавшие были госпитализированы, а нападавший скрылся", — пишет издание.

Как отмечает газета, Александра В. получила ножевое ранение в живот, и ее состояние было тяжелым. По последним данным, жизни граждан РФ ничего не угрожает.

Как сообщает полиция, личность подозреваемого удалось установить по камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали, есть подозрения, что он психически нездоров. Позднее станет известен результат психолого-психиатрической экспертизы, которая поможет дать ответ о вменяемости преступника.