В числе мероприятий — межрегиональная краеведческая конференция на площадке областной научной библиотеки в апреле, межрегиональная акция "Венок славы Александра Невского", Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне" в Суздале в конце августа, постановка Владимирского академического областного театра драмы "Прибытие в Каракорум", премьера которой должна состояться в июне, выставка во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Также планируется, что Владимирская область станет площадкой для проведения Всероссийского форума "Волонтёров культуры", который будет приурочен к 800-летию Невского.

Кроме того, губернаторский симфонический оркестр и владимирский камерный хор готовят к исполнению кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский".

В свою очередь областная библиотека для детей и молодёжи организует передвижную интерактивную выставку о жизни великого полководца.

Отмечается, что все учреждения культуры Владимирской области так или иначе будут участвовать в праздновании 800-летия Александра Невского.