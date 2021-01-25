Из-за роста заболеваемости коронавирусом в декабре власти Петербурга на новогодние каникулы ввели дополнительные ограничения, которые затронули работу кафе и ресторанов, театров, зоопарков, а также сферы туристических услуг. В результате туристы отменили до 90% поездок, приобретенных у туроператоров. 11 января музеи и выставки возобновили работу. Разрешено проведение экскурсий, в том числе, автобусных. До конца января продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.

Как рассказала начальник отдела по связям с общественностью туроператора "Алеан" Лариса Аханова, спрос на поездки в Петербург после снятия ограничений вырос на 35%.

"Большую роль сыграли отложенный спрос и доступность направления. Сейчас Петербург – это европейский город на выходные. Туристы снова заинтересовались организованными экскурсионными программами, в том числе с посещением Павловска и Царского села. На них приходится порядка половина полученных заявок", — пояснила она.

По словам Ахановой, глубина продаж небольшая, туристы бронируют туры за 5-7 дней до поездки.

"Пользуются популярностью короткие поездки на выходные и праздничные даты длительностью 3 дня /2 ночи. Петербург уже в лидерах бронирования на День всех влюбленных (14 февраля) и День защитника Отечества (23 февраля). Туристы на эти праздники предпочитают отели более высокого уровня 4 и 5*", — сказала одна, добавив, что объекты размещения предлагают скидки до 40%.

Аналогичную ситуацию описывают и в "Интуристе" отметив, что восстанавливается спрос на весенний и летний Петербург.

"Очевидно, что текущие объемы бронирований туров в Петербург сильно уступают объемам аналогичного периода прошлого года, однако можно говорить о наметившемся тренде на восстановление спроса на путешествия весной и летом. Многие требования и ограничения, влияющие на работу сферы гостеприимства, продолжают действовать, но недорогая перевозка и сниженные цены на размещение стимулируют спрос, прежде всего, на праздничные даты 23 февраля, 8 марта, а также на майские праздники. Отмен практически нет", — рассказали в пресс-службе туроператора.

В "Интуристе" добавили, что сейчас популярны короткие туры на праздничные даты в феврале и марте. Также в компании прогнозируют, что после появления ясности с весенними каникулами у школьников, вырастет спрос на последнюю неделю марта.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин заявил, что оживления спроса на поездки в Петербург не наблюдается. По его мнению, погода в городе вряд ли будет располагать к прогулкам в ближайшее время. Кроме того, отметил он, туристы стараются экономить на коротких сити-турах в пользу полноценного летнего отдыха.

"Мы не видим особого оживления спроса на туры в Петербург. Мы отработали уже две недели после новогодних каникул, и за это время было продано столько же, сколько и в последние дни декабря. Стоит также отметить, что в декабре туристы приобретали экскурсионные туры в Петербург в декабре с заездами в феврале-марте. Значимость таких праздников, как 23 февраля и 8 марта снизилась в последние годы, поскольку россияне стараются экономить", — пояснил Ромашкин.

По мнению эксперта, в ближайшее время российские туристы будут отдавать предпочтение полноценному пляжному отдыху один раз в год в Сочи или Крыму, а востребованные ранее экскурсионные программы выходного дня не будут пользоваться прежней популярностью.