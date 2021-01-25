Соответствующее решение принято 15 января. Как следует из материалов, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин обратился с заявлением о продлении сроков инвентаризации "в связи с неполной передачей документации (имущества) бывшим руководителем ООО "ВДТ Строй". Решение комитета передано в Арбитражный суд Новосибирской области для его утверждения.

Согласно Федресурсу, предварительная инвентаризация имущества ООО "ВДТ Строй" была завершена 15 декабря 2020 года. Стоимость основных средств компании составила 3,1 млрд рублей. В эту сумму вошла земля, здание, оборудование аквапарка.

Между тем, 25 января "Аквамир" был заблокирован неизвестными людьми, деятельность аквапарка приостановлена, сообщил аквапарк в своем официальном Instagram-аккаунте. Местные СМИ пишут, что конкурсный управляющий ООО "ВДТ Строй" распорядился приостановить работу парка, чтобы оценить конструктивную безопасность здания.

Комментариями Воронина "Интерфакс" пока не обладает.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом владельца новосибирского аквапарка "ВДТ Строй" в сентябре 2020 года.

В конце прошлого года АСВ выставило на торги требования Межтопэнергобанка на 4 млрд рублей к владельцам аквапарка в Новосибирске: ООО "Рост", ООО "Байр-Строй", ООО "ВДТ Строй" (входят в строительную группу "Кварсис").

Права требования предлагаются к реализации по цене от 2,09 млрд до 2,614 млрд рублей (от 52% до 65% от фактической суммы задолженности). Торги пройдут с понижением цены, заявки принимаются до 23 марта.

"Аквамир", по данным застройщика, — самый крупный крытый аквапарк в России. Открылся в октябре 2016 года, инвестиции в строительство составили 4,5 млрд рублей. Общая площадь — 35 тыс. кв. метров, единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки — до 10 тыс.

Инвестиции в строительство второй очереди аквапарка — гостиницу, спортивный комплекс и прибрежный комплекс — оценивались в 2 млрд рублей. Гостиницу и спорткомплекс планировалось ввести в эксплуатацию в 2017 году, прибрежную зону — в мае 2018 года. Проект пока не реализован.

ЦБ РФ отозвал у Межтопэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций в июле 2017 года.