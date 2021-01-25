Пресс-служба напоминает, что на данный момент между Нижним Новгородом и Васильсурском нет железнодорожного и прямого автобусного сообщения.

Власти региона рассчитывают, что это направление "станет перспективным для организации туров выходного дня". Васильсурск входит в перечень исторических городов России. В поселке и его окрестностях много природных достопримечательностей, благодаря которым эти места называют "Волжской Швейцарией".

"У нас большие планы по развитию пассажирских речных перевозок в регионе. В год 800-летия Нижнего Новгорода мы рассчитываем ввести в эксплуатацию пять скоростных пассажирских судов "Валдай 45Р" и расширить сеть маршрутов до аэропорта "Стригино" и Чкаловска. Рассматриваем рейсы до Дзержинска, до Шуховской башни, которая после реконструкции стала новой точкой притяжения туристов. Также планируем ввести маршрут до Васильсурска", — приводятся в сообщении словам губернатора региона Глеба Никитина.

Маршрут "Валдай 45Р" из Нижнего Новгорода до Чкаловска через Городец, который также планируется впервые запустить в текущем году, прорабатывается в настоящее время. Судно начнет курсировать с открытия навигации. Рейс планируется организовать по выходным дням. Время в пути в одну сторону составит около 2 часов с учетом прохождения шлюзов.

Как сообщалось ранее, в начале августа 2019 года был открыт первый регулярный маршрут судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в Нижегородской области после долгого отсутствия региональных речных пассажирских перевозок по Волге. В 2020 году СПК "Валдай 45Р" в Нижегородской области работали на маршруте Нижний Новгород — Городец и маршруте Нижний Новгород — Макарьево и обратно. За навигацию 2020 года "Валдай 45Р" перевез более 2,2 тысячи пассажиров.

СПК "Валдай 45Р" предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.