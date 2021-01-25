Открытие экспозиции приурочено к 40-летию рок-клуба. На ней можно будет увидеть афиши 1980-х годов, ленты (бобины), на которые музыканты записывали свои треки и журнал, выходивший при Ленинградском рок-клубе. Кроме того, в экспозиции будут представлены гитары музыкантов известных групп.

"Мы покажем гитару Михаила Васильева из золотого состава группы "Аквариум", гитару Геннадия Барихновского из группы "Мифы". Также на выставке будет гитара Yamaha Петра Самойлова из группы "Алиса", — сказал Рекшан.

На выставке покажут и эскизы мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе, которая как надеется Рекшан, может открыться ко Дню Петербурга в мае.

Он добавил, что выставка продлится до 7 марта.

Ленинградский рок-клуб был создан 7 марта 1981 года при Профсоюзном доме народного творчества. Расцвет клуба начался с 1985 года, когда рок-музыка стала знаменем перестройки. В эти годы на его сцене выступали группы "Аквариум", "Алиса", "Кино", "Поп-механика", "АукцЫон" и другие. После перестройки клуб был оформлен как юридическое лицо, однако просуществовал после этого недолго — закрылся в начале 1990-х годов.