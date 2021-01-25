"Я думаю, да. Конечно. Это очень важное направление, потому что и наши двусторонние отношения, и различные проекты и направления нашего партнёрства, сотрудничества, даже не говорю о подготовке к чемпионату мира по футболу, который должен состояться уже в следующем году", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Так что очень много дел в рамках наших двусторонних контактов и связей с этой страной. И плюс это очень важный и удобный транзит для полетов на восток, в Азию, да и в Африку", — отметил Богданов.

16 января было объявлено, что Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва — Доха будет осуществляться три раза в неделю.

При этом въезд в Катар в настоящее время разрешен только гражданам этой страны, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающих отправляют на карантин.