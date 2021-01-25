"Александр Елисеев практически всю свою жизнь посвятил развитию внутреннего и въездного туризма, представлял Россию во Всемирной туристской организации, плотно взаимодействовал с Ростуризмом, был экспертом Российского союза туриндустрии. Теперь перед Александром Васильевичем новая интересная, амбициозная задача – превратить территорию Мурманской области в Мекку арктического туризма", – цитирует пресс-служба губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как отметил губернатор, туристическую отрасль в Заполярье предстоит развивать в нескольких направлениях – создание инфраструктуры, удобной логистики и повышение качества услуг.

Александр Елисеев – выпускник Российской международной академии туризма, имеет большой опыт работы в гостиничном и туристическом бизнесе, продвижении туристических услуг. Несколько лет занимался телевизионными проектами, посвященными туризму и путешествиям, в том числе участвовал в проекте Дмитрия Крылова "Путевые советы", был заместителем генерального директора телеканала Russian Travel Guide. Входил в состав учредителей гостиничной компании "Аккорд менеджмент групп".