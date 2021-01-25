"Акции раннего бронирования туров по России на лето 2021 года открылись у всех туроператоров еще в ноябре 2020 года. По сравнению с прошлым годом отели на курортах юга России в рамках акций раннего бронирования повысили цены в среднем на 10%. Несмотря на это, объемы продаж у туроператоров выросли на 10-15%. Между тем, в туркомпаниях прогнозируют серьезный рост цен в конце марта, когда традиционно заканчиваются продажи по акциям. В средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном – на 20-30%", — рассказала она.

Между тем, как отмечает Ломидзе, туроператоры очень надеются на успех летнего сезона на черноморском побережье России, поскольку россияне активно вакцинируются, а число заболевших коронавирусом снижается.

"Большинство участников рынка убеждено, что лето 2021 года опять будет с акцентом на внутренний туризм. Спрос в значительной степени будут определять общая эпидемиологическая ситуация, а также ограничительные меры, предпринимаемые в регионах", — пояснила она.

По словам Ломидзе, на рост продаж летних туров по акциям раннего бронирования повлиял опыт прошлого лета, когда в разгар сезона у туристов возникали большие сложности с выбором подходящих отелей, а также опасения туристов из-за неопределенности с открытием зарубежных курортов. Немаловажную роль, по ее словам, играет расширение ассортимента туров по России у крупных туроператоров, а также гибкие условия оплаты и отмены туров по РФ.

"Более 95% организованных туристов, планирующих отдых в России, выбирают пляжный отдых на курортах Краснодарского края и Крыма. Третье место по популярности занимают санатории Кавминвод. Совсем небольшую долю спроса по акциям раннего бронирования занимает Калининградская область. Экскурсионный туризм летом, как и ранее, интересует туристов гораздо меньше", — пояснила эксперт.

Как отметила Ломидзе, в марте-апреле места в самых востребованных люксовых объектах размещения уже могут быть распроданы, поэтому такие отели лучше бронировать заранее.

"Сейчас туристы чаще всего приобретают размещение в семейных отельных комплексах 3*-4* с большим набором дополнительных услуг: оздоровительным центром, аквапарком на территории или в непосредственной близости, бассейнами, спа-центрами, анимацией, детским клубом, собственным пляжем, возможностью полного пансиона или «все включено». Кроме того, вырос спрос на гостиницы с большими парковками, а значит, многие путешественники отправятся на отдых на автомобиле", — заключила она.