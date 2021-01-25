"Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться", — говорится в сообщении перевозчика.

Для бронирования доступны среднемагистральные Airbus A319 Extra Edition: в бизнес-классе там могут разместиться 24 человека, в экономическом — 72. Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7, учитываются "персональные пожелания", сказано в сообщении.

Рассчитать стоимость рейса можно с помощью онлайн-калькулятора. К примеру, аренда самолета с вылетом из Москвы в Калининград и обратно в феврале обойдется для всех пассажиров в более 2 млн руб., в Сочи и обратно — в более 2,7 млн руб., в Петропавловск-Камчатский — в более 9,8 млн руб.

По данным Росавиации, пассажиропоток S7 в прошлом году сократился на 31%, всех российских авиакомпаний — на 46%. На фоне падения спроса на регулярные рейсы из-за COVID-19 перевозчики были вынуждены приостановить эксплуатацию части флота, некоторые приспособили его под грузовые и чартерные перевозки.