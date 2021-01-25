"Стеш-парки, в отличие от традиционных сноупарков, принципиально возводятся без проведения земляных работ и установки металлических и пластиковых конструкций. Все делается для того, чтобы максимально вписаться в существующий природный ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны. В мире аналогичных парков не более десятка, а в России парк на "Розе Хутор" пока единственный", — пояснили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Там добавили, что парк находится в районе трассы Обер Хутор, и прежде о нем знали только особо искушенные лыжники и сноубордисты, которые находили это место случайно. Теперь он доступен всем желающим, добраться до Стеш-парка можно на канатных дорогах "Дриада" и "Дафна". Вокруг него проходят несколько горнолыжных трасс, поэтому выехать к подъемнику не составляет никаких проблем.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Сейчас сноупарк The Stash модернизирован, его линии стали шире, появилась возможность обслуживать его ратраками. Всего здесь три линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы", — добавили в пресс-службе.