Как сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД), опытная поездка электропоезда для определения минимального времени движения по этому маршруту состоялась в конце минувшей недели. Расстояние в 555 км поезд преодолел за 5 часов, уточняется в сообщении.

Дата открытия маршрута для пассажиров пока не называется.

Планируется, что на маршруте будет курсировать электропоезд из 5 вагонов, а при необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса "Ласточка" может эксплуатироваться в сдвоенном составе.

"Ласточка" — скоростной электропоезд, созданный Siemens для РЖД на базе платформы Siemens Desiro, предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах РФ, оборудованных высокими и низкими платформами.