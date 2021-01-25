"Для этого АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) оборудует кассы программно-аппаратными комплексами на основе средств искусственного интеллекта", — говорится в сообщении.

При оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. Отмечается, что подобные комплексы позволят значительно сократить время оформления билетов, минимизировать возможность ошибки при оформлении и повысить производительность работы кассиров.

"Устройство способно за несколько секунд распознать данные не только российского внутреннего паспорта, но и заграничного паспорта, свидетельства о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира. Это особенно эффективно при оформлении билетов гражданам других стран, так как в зависимости от страны выдачи паспорта и особенностей самого документа поля с указанием имени и фамилии могут меняться местами и содержать несколько слов", — отмечается в сообщении.

Ранее, при ручном вводе, кассиру требовалось дополнительное время на определение правильной последовательности реквизитов в иностранном паспорте и корректности их ввода. Сейчас, вне зависимости от типа паспорта, весь процесс ввода данных занимает не более 5 секунд.

ФПК получила 835 таких аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших вокзалах России.