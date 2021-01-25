Снижение пассажиропотока связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса, пояснил он.

Ранее сообщалось, что в 2019 году аэропорт Казани увеличил пассажиропоток на 10,5% — до 3,47 млн пассажиров.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит АО "Связьинвестнефтехим", которым владеет правительство Татарстана.