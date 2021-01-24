Это решение одобрил кабинет министров страны. В ближайшую неделю въезд в страну и выезд из нее по воздуху будут полностью прекращены. Причем запрет впервые распространится не только на путешественников, но и на граждан, совершающих алию в соответствии с законом о возвращении. На заседании правительства министр иммиграции Пнина Тамано-Шата выступила против приостановки алии.

Премьер-министр Израиля Бениамин Нетанияху, в свою очередь, заявил, что страна «закрывает небо» для того, чтобы предовратить завоз новых штаммов вируса, а также быстрее провести кампанию по вакцинации населения.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Израиле снижается, но количество больных тяжелой формой, в том числе находящихся на искусственной вентиляции легких, остается высоким. По состоянию на субботу их было 1228. Также в субботу было выявлено почти 2,4 новых случая заражений. При этом в 30-40% случаев у израильтян с положительными тестами находят новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании.

Вакцинация в Израиле идет очень быстрыми темпами. Порядка 2,5 млн человек получили первую дозу вакцины Pfizer и более миллиона — обе дозы.