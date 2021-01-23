"Это неправильный подход. У нас, к сожалению, тоже в ряде регионов возникли такие желания, чтобы вести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то обширные или общественно значимые мероприятия", — заявила Голикова в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на "России 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос о возможности введения "ковидных паспортов".

"Сегодня мы говорим с регионами, что недопустимо введение на региональном уровне такого рода документов",- заявила она.

"Я считаю, что паспорт у нас один. Никаких паспортов ни при каких инфекциях в мире никогда не применялось. Единственный сертификат, который сегодня применяется и который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, — это международный сертификат от желтой лихорадки",- сказала вице-премьер.

Голикова напомнила, что в соответствии с российским законом об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, обязательным является сертификат в случае, если человек прошел вакцинацию. "Вот это тот документ, который реальный, который предусмотрен законодательством Российской Федерации, который сейчас выдаётся и при вакцинировании от COVID-19", — заявила она.

Кроме того, отметила вице-премьер, Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил ВОЗ на прошлой неделе принял решение о нецелесообразности введения сейчас каких-либо документов, которые ограничивают перемещение людей.

"Это важно, потому что определяет статус и свободу передвижения самого человека. Мы с вами уже говорили о том, что кто-то имеет отвод от вакцинации, кто-то не хочет вакцинироваться, кто-то просто пожилой человек и охраняет свой организм и тоже почему-то не хочет вакцинироваться. Любого рода ограничения, они, в том числе, рассматриваются людьми как принуждение",- сказала она.

В настоящее время отдельные страны, входящие в Европейский союз, предлагают ввести некие документы, но, предположила вице-премьер, "это, скорее, документы, которые бы действовали для стран, где много туристов, и они (эти страны) пытаются таким образом обезопасить себя и тех людей, которые к ним приезжают".

"На сегодняшний день, на мой взгляд, очевидно, не все страны имеют возможность для своего населения предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, которым, например, располагает Россия. Любого рода паспорта ограничивают международные передвижения людей, что на наш взгляд является сейчас недопустимым",- сказала Голикова.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что введение так называемых "ковидных паспортов" нецелесообразно, речи об этом не идёт, но выдача сертификатов о факте вакцинации допустима. Не поддержал введение таких документов и глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии в повестке палаты парламента вопроса о введении в России так называемых "ковид-паспортов", отметив, что "все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить, проанализировать последствия, прежде чем высказываться". В Кремле заявили, что дискуссия по поводу введения так называемых "ковидных паспортов" продолжается и никаких сроков для решения этого вопроса нет. "Тема продолжается, это осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее по итогам ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для россиян, прошедших вакцинацию, а также о международном признании этих сертификатов с целью выезда граждан РФ за рубеж.

ЕК работает над созданием сертификатов о вакцинации в полном соответствии с законодательством ЕС о защите данных, что обеспечит непрерывность лечения. К концу января будет согласован общий подход, который позволит использовать сертификаты, выданные в странах ЕС, на всей территории союза и за его пределами, говорится в её в стратегии по вакцинации, опубликованной 19 января. Всемирная организация здравоохранения изучает вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, но пока не приняла решения о необходимости введения таких документов.