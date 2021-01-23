"С 27 января путешествия отпускного или туристического характера запрещены. Это относится к поездкам из нашей страны и к поездкам в нашу страну. Этот запрет будет действовать до 1 марта", — сказал глава бельгийского федерального правительства на пресс-конференции после заседания в пятницу Комитета по согласованию, в который входит руководство федеральных и региональных властей.

Ужесточение мер он объяснил тем, что, несмотря на определенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, остаются серьезные риски. Эти риски правительство видит в новых вариантах коронавируса, которые уже проникли в Европу и Бельгию, они являются более заразными и способны изменить ситуацию в худшую сторону.

"Первой линией обороны" Де Кроо назвал продолжение соблюдения индивидуальных защитных мер, которые показали свою эффективность. При этом лучшей защитой от коронавируса он назвал изоляцию и сокращение социальных контактов.

С начала пандемии COVID-19 в Бельгии зарегистрированы 686827 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По причине этого заболевания в стране умерли 20620 человек.