По данным местных властей, туристический автобус перевернулся и упал на бок ночью по дороге в Национальный парк Гранд-Каньон. Автобус, которым управляла компания из Лас-Вегаса, перевозил 48 человек, включая водителя.

В результате ДТП один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии, семеро были доставлены в больницу с менее серьезными травмами. 33 туриста пострадали незначительно, им оказана помощь на месте.

Гранд-Каньон Уэст, куда и направлялись туристы, находится в резервации Хуалапай к западу от Национального парка Гранд-Каньон. Там расположен уникальный стеклянный консольный мост Skywalk, простирающийся на высоте 1450 метров.