Помимо этого, компания сообщила, что приостанавливает операции в Австралии до 19 мая.

Carnival также отменила до 31 октября все круизы лайнера Carnival Legend по европейским маршрутам, которые должны были возобновиться в мае. Дата начала отправления круизов лайнера Mardi Gras из порта Канаверал во Флориде в Европу была перенесена на 29 мая.

"Наши гости и партнеры из числа туристических агентов продолжают выражать свою лояльность Carnival и свое желание вернуться на наши суда, как только они смогут. Нас ободряет спрос и активность бронирований, которые мы продолжаем наблюдать", — отметила президент Carnival Cruise Line Кристин Даффи.

Компания предлагает клиентам, круизы которых были отменены, ваучеры на круизы в будущем или возврат средств.

Ранее о преодолении приостановки круизов на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 заявили операторы Royal Caribbean Cruises и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.