"Согласно решению Совета министров, с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр без обязательного карантина при условии, что их тест на коронавирус по прибытии не окажется положительным", — сказал Пердиос.

В список 56 стран входят Россия, страны ЕС и Европейской экономической зоны, Великобритания, Украина, Белоруссия и некоторые другие.

Государства разделят на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной категории" понадобятся тест ПЦР для въезда и еще один по прибытии. "Оранжевой" – только тест для въезда. "Зеленой категории" анализы не понадобятся.

Ранее сообщалось, что Россия может быть отнесена к "красной категории".

Замминистра добавил, что в новом году Кипр будет стимулировать туристов не только на пляжный отдых в стране, но и на посещение природных маршрутов, гор, винных троп.