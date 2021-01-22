"В рамках мастер-плана будет осуществлен комплексный анализ прогнозных показателей пассажирского и грузового потоков, изучение необходимости строительства нового пассажирского терминала и расширения аэровокзального комплекса, организации зоны технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также строительства современного грузового терминала", — говорится в сообщении пресс-службы министерства по итогам выступления Ханифова.

Презентация концепции нового мастер-плана запланирована на 28 января.

Предыдущий мастер-план развития аэропорта Казани был разработан германской Fraport в 2009 году на срок до 2019 года.

Международный аэропорт "Казань" подконтролен правительству Татарстана. В 2019 году аэропорт обслужил 3,47 млн пассажиров. Показатели за 2020 год пока не опубликованы.