«Корпорация активно включилась в работу. Уже идут обсуждения с инвесторами по условиям и способам реализации комплексных проектов по самому востребованному направлению – Югу России, а также Дальнему Востоку, в частности, Камчатке. Рассматривается и Север – это Мурманская область. Есть предложения по созданию новых туристических кластеров в центральной части страны», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что сейчас важно создать комфортные условия для инвесторов, выстроить с ними партнерские отношения, сопровождать от момента возникновения идеи до ее воплощения.

«Сегодня мы видим огромный дефицит качественных современных гостиниц по всей стране — особенно остро на загородных рекреационных территориях и в курортных зонах. К примеру Крым, на пределе своих возможностей, принимает порядка 7 млн туристов в год, и турпоток продолжает расти. На востребованных не пляжных направлениях, таких, как Алтай, Байкал, Камчатка и других, качественной туристической инфраструктуры совсем мало, местами ее совсем нет. Поэтому одна из ключевых задач в рамках нацпроекта — создание условий для развития круглогодичной современной туристической инфраструктуры на наиболее востребованных среди туристов территориях», — заявила, в свою очередь, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам гендиректора АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергея Суханова, сейчас с инвесторами прорабатываются варианты и условия взаимодействия.

«Работы предстоит много. Это только первые проекты, и сейчас мы тщательно изучаем каждый из них. Важно на начальном этапе создать партнерские бизнес-отношения с инвесторами. Нам надо заранее понимать, где для удачной и максимально оперативной реализации проекта необходимо проложить инженерные сети или построить дорогу, а в каком случае оказать содействие партнерам в оформлении земельного участка. Все эти вопросы необходимо прорабатывать и учитывать в мастер-планах, то есть подходить к реализации проектов комплексно», — сказал Суханов.

Корпорация по туризму – государственная структура, созданная по решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Организация совместно с субъектами займется мастер-планированием территории страны, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.