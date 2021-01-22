"У нас на контроле — порядка 9 тыс. граждан, которые вернулись из зарубежных стран. Здесь есть США, Иран, Южная Корея, Италия. Все они прошли карантин или еще проходят его, в установленный срок они обследовались, и положительных (на коронавирус — ИФ) лиц выявлено не было", — заявила Гречаная журналистам.

На особый контроль Роспотребнадзор взял лица, которые вернулись из Великобритании и Северной Ирландии.

"Там — непростая ситуация. Мы отследили всех вернувшихся с середины декабря. Нашли 6 человек. Они все обследованы, у них не выявлено коронавируса. Но мы еще ждем 14 дней, когда вирус может проявиться", — отметила Гречаная.

Представитель ведомства также отметила, что в понедельник 25 января ждет обновленных данных о динамике заболеваемости коронавирусом на Кубани после новогодних праздников.

"В понедельник будет отсечка по инкубационному периоду после новогодних праздников. Цифра сильно не должна измениться. Мы уже понимаем, что инкубационный период, в течение которого могли проявиться все последствия отдыха, не дали нам значимого увеличения", — добавила она.

Наблюдаемый во второй половине января рост количества выявленных случаев коронавируса в регионе Гречаная объяснила увеличением охвата тестированием после резкого снижения в выходные дни. В целом общее число заболевших в последнюю неделю колеблется от 196 до 200.

"Рост на 4,2% мы объясняем тем, что увеличилось тестирование на коронавирус. Мы спокойно смотрим на эту ситуацию, это связано в первую очередь с тем, что во время праздников все частные лаборатории не проводили тестирование. Охват тестированием был снижен на 60%", — пояснила специалист.