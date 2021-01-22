"Предварительно, количество туристических поездок министерство оценивает на уровне 1,2 млн. Падение по основным показателям составило порядка 30% по сравнению с 2019 годом, когда было 1,74 млн", — сказал Миронюк.

По его словам, в основном в регион приезжали туристы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратовской области и Ханты-Мансийского автономного округа. При этом, отметил Миронюк, туристы 2020 года — это, как правило, семейные пары возрастом 35-40 лет с детьми.

Средняя загрузка официальных мест размещения с учетом простоя в начале пандемии составила 50%. Проживание в них обходилось туристам в 4,5 тыс. рублей в сутки.

В целом туристы, если судить по транзакциям с банковских карт, потратили в области 3,5 млрд рублей. Структура трат такова: 25% приходится на продуктовые магазины, 22% — на общепит, сувениры и ювелирные изделия, еще — 9% и 8% — это оплата мест размещение и других услуг.

"Эта структура затрат косвенно говорит, что среди приезжавших много индивидуальных туристов, которые останавливались в частном секторе. Организованные туристы не превышают 15-20 % от общего числа гостей", — добавил Миронюк.

В свою очередь губернатор Антон Алиханов, оценивая итоги прошедшего турсезона, поставил задачу министерству туризма и муниципалитетам области активно готовиться к предстоящему. "Если границы и будут открываться, то в лучшем случае к началу осени с учётом динамики вакцинации в нашей стране и в мире. Пиковые показатели по числу туристов из других регионов следует ожидать с мая по август", — отметил он, напомнив, что летний сезон 2020 года показал, что инфраструктура туризма области не в полной мере готова к большому наплыву отдыхающих.