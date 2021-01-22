Суд установил, что самолет авиакомпании "Победа" выполнял рейс Мурманск-Москва, когда одна из пассажирок в нарушение правил нахождения на борту начала курить в туалете воздушного судна.

В результате командир самолета принял решение совершить вынужденную посадку на ближайший запасной аэродром в Петрозаводске. После приземления сотрудники полиции сняли нарушительницу с борта. Впоследствии за курение на борту женщина была оштрафована на 500 рублей.

"В связи с противоправными действиями ответчика истец понес убытки, выразившиеся в расходах, связанных с совершением вынужденной посадки, в размере 212 тыс. 966 рублей 48 копеек", — говорится в сообщении.

Такая сумма сложилась из стоимости дополнительного расхода топлива из-за отклонения от маршрута и вынужденной посадки, аэропортовых сборов и наземного обслуживания и других дополнительных расходов.

Решением суда указанная сумма взыскана с ответчицы, которая была не согласна с предъявленными требованиями.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.