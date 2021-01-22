"Компания "Черноморские круизы" объявила старт продаж путевок на навигацию 2021 года. В настоящий момент открыты продажи на рейсы с 27 июня по 12 сентября. В навигации-2021 черноморские круизы на лайнере "Князь Владимир" будут курсировать по уже существующему маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи", — говорится в пресс-релизе.

Персонал будет работать в соответствии с нормами, разработанными Минтрансом для пассажирских судов в условиях повышенной готовности из-за распространения COVID-2019.

Лайнер проводит межнавигационный период в Севастополе, ведется модернизация зон отдыха для отдыхающих.

В порт-приписки — Сочи — "Князь Владимир" вернется перед стартом навигации.

ФГУП "Росморпорт" в январе 2017 года учредило компанию "Черноморские круизы" (Сочи, Краснодарский край). "Князь Владимир" курсирует в сезон навигации из Сочи по Черному морю с заходами в Новороссийск, Ялту и Севастополь.

В 2017-2019 годах теплоход ходил только в теплое время года.

В 2020 году лайнер открыл навигацию в марте, она должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море в 2017 году и завершиться в конце октября, планировались 35 рейсов. Однако вмешался новый тип коронавируса, из-за ограничительных мер в южных регионах РФ круизы пришлось отменить с конца марта.

Начало навигации с 1 марта обусловлено традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи — Крым было открыто круглогодично. После 1992 года круизы по Черному морю приостановили.