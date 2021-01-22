"Туристы временно не могут покидать острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо с целью экскурсий в другие регионы Кубы. Пограничный муниципалитет Морон закрыт. Эти ограничения продлятся не более двух недель", — сказал он.

Новые правила связаны с резким ростом числа заражений COVID-19 на Кубе в январе. По сообщению Prensa Latina, на минувшей неделе на острове было зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса за все время пандемии.

Всего на острове зарегистрировано почти 20 тыс. случаев COVID-19, ежесуточно заболевают около 400 человек.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделать который нужно не раньше 72 часов до поездки. По прилету анализ будет взят повторно. Факт прохождения вакцинации этих правил не отменяет.

Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30. В отелях путешественники обязаны носить маски.

По сообщению Euronews, в этом году Куба намерена провести иммунизацию своего населения собственной вакциной от коронавируса.

"Soberana 2 будет первой вакциной, разработанной в Латинской Америке, в 2021 году планируется произвести 100 млн доз. Если она проявит себя успешно, до конца года все население Кубы будет вакцинировано. Кроме того, вакцины в качестве дополнительной опции могут предложить туристам", — отмечает портал.