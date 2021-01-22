По ее словам, до 1 марта не будет работать муниципальный транспорт в городах Тбилиси, Кутаиси и Рустави. В других городах муниципальный транспорт возобновит работу с 1 февраля и будет работать все дни недели кроме субботы и воскресенья. Рынки во всех городах страны останутся закрытыми до 15 февраля.

Ранее правительство Грузии планировало снятие большинства ограничений по коронавирусу с 1 февраля. По информации Минздрава, с начала пандемии в Грузии выявлены 251 тыс. 974 случаев заражения COVID-19, скончались 3 тыс. 22 больных.