"Это на 955 тысяч, или на 20%, меньше, чем в 2019 году", — говорится в сообщении.

Лидером по турпотоку региона среди городов традиционно стал Ярославль. У туристов также пользуются популярностью Ростовский район и Переславль-Залесский.

Несмотря на пандемию и ограничительные мероприятия, более чем вдвое увеличился поток туристов в Рыбинск", — отмечается в пресс-релизе.

В отелях и других местах размещения за год останавливались 647,5 тыс. человек, что на 25% меньше, чем в 2019 году.

Сокращение турпотока власти связывают с пандемией коронавируса.