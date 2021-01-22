В районе поселка Листвянка, популярного у туристов, процессы ледообразования на озере только начались. Толщина льда составляет от 5 до 8 см вдоль береговой линии. В 100 м от берега наблюдается открытая вода, вдоль береговой части — торосы, которые представляют особую опасность, потому что под ними могут быть трещины, разломы, открытая вода, лед с перепадами толщины. Торосы наблюдаются вдоль всего побережья от Листвянки до Больших Котов.

"Здесь повсеместно выставлены знаки, информирующие об опасности, но люди вопреки здравому смыслу, выходят на лед ради фотографий", — приводятся в сообщении слова старшего госинспектора по маломерным судам Западно-Байкальского участка Сергея Зуева.

В Большом Голоустном на расстоянии до 200 м от берега произошел отрыв ледового поля из-за порывистого переменного ветра и сейсмических явлений. Толщина льда — не более 15 см, ледовое поле подвижно. Наблюдаются обширные промоины.

"Нахождение на таком льду смертельно опасно", — подчеркнуто в сообщении.

В заливах западной части Байкала лед установился, толщина его — до 60 см, при этом на поверхности имеются многочисленные щели и становые нажимы. В проливе Ольхонские ворота становление льда продолжается — здесь его толщина не превышает 5 см.

"В заливах установлены знаки о запрете выезда на лед. В январе 2021 года уже было зарегистрировано несколько провалов людей и техники, что наглядно показывает, чем чревато пренебрежение элементарными требованиями безопасности", — цитирует пресс-служба старшего госинспектора по маломерным судам Маломорского участка Михаила Грудинина.

В Слюдянском районе ледовая обстановка нестабильная. На Байкале от поселка Новоснежная до поселка Култук — открытая вода, местами тонкий лед от 1 до 3 см. Нарастанию льда препятствуют сильные ветры.

"С 15 января 2021 года до особого распоряжения для муниципального звена Слюдянского района введен режим функционирования "Повышенная готовность" в целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения несчастных случаев и гибели людей", — приводятся в сообщении слова старшего госинспектора по маломерным судам Слюдянской группы патрульной службы Сергея Косых.

Здесь действует запрет на выход и выезд граждан на лед — установлены информационные знаки и аншлаги, заранее перекрываются места возможного несанкционированного выезда транспорта.