В декабре 2019 года срок эксперимента продлялся также на год (до 31 декабря 2020 года).

Пилотный проект по tax free стартовал в России с 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу (это Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург). Позже к пилоту подключился Великий Новгород.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак). Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Осенью 2019 года начался эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат.

В сентябре 2020 года правительство одобрило законопроект о распространении системы tax free на всю территорию РФ. Законопроект также предусматривает снижение минимальной суммы покупки, с которой можно вернуть НДС, до 5 тыс. рублей (в рамках пилота — 10 тыс. рублей), а также возможность компенсации суммы налога при приобретении подакцизных товаров (алкогольной и табачной продукции).