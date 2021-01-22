"Туристический поток в Севастополе в 2020 году составил 567,7 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года туристический поток увеличился на 12,8%", — говорится в ответе на запрос агентства.

Рост турпотока вице-губернатор объяснила переориентацией россиян на внутренний туризм из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений в стране. В итоге Севастополь стал одной из точек притяжения туристов и экскурсантов, отметила она.

Объем налоговых отчислений от гостиниц и предприятий общественного питания за 11 месяцев 2020 года составил 248,1 млн рублей, за этот же период прошлого года — 276,4 млн рублей.

При этом число приехавших в Севастополь туристов на новогодние праздники в этом году снизилось: если год назад в городе разместились около 10 тысяч человек, то в этом — лишь более 3 тысяч.

Полноценный курортный сезон на полуострове начался 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. В Республике Крым в 2020 году отдохнули 6,3 млн человек — на 15% меньше показателя 2019 года.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Сейчас в городе запрещено размещение гостей в отелях без справки о результатах тестирования на COVID-19, ограничена работа кафе и ресторанов по ночам.