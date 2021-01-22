"Создание дополнительного подземного пространства позволит расширить экспозиционные площади музея. А благодаря объединению основных зданий "Музейного квартала" у посетителей будет возможность побывать во всем комплексе, не выходя при этом на улицу", — рассказала глава комитета Юлиана Княжевская.

По проекту запланировано строительство объектов капитального строительства в подземном уровне, общей площадью около 0,60 тыс.кв.м. Подземная галерея соединит здание Музея изящных искусств с реставрационным и выставочным центром, здание Музея изящных искусств с Галереей старых мастеров и здание Музея изящных искусств с Галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Проект предусматривает реконструкцию Малого Знаменского переулка на участке от улицы Волхонка до Колымажного переулка с расширением и благоустройством пешеходной зоны. Также предусмотрена реконструкция Колымажного переулка с организацией одностороннего движения на участке от улицы Волхонка до Малого Знаменского переулка и созданием парковочных мест.

Общественные обсуждения по данному проекту проходят с 20 января по 2 февраля 2021 года.

Музей основан в 1912 году. Здание музея было построено в неоклассическом стиле в виде античного храма.

Ранее сообщалось, что правительство РФ увеличило финансирование проекта реконструкции ГМИИ им. Пушкина на 3,3 млрд рублей. Общий объём бюджетных инвестиций с учетом выделенных средств составит 26,7 млрд рублей.

По проекту реконструкция главного здания ГМИИ начнется после завершения строительства ДРВЦ "музейного квартала", намеченного на конец 2021 года. К концу 2021 года планируется обеспечить строительную готовность для посещения ДРВЦ, Дома текста, Галереи искусства импрессионистов и постимпрессионистов, музейно-административных зданий и благоустроить общественную зону на месте ансамбля АЗС.

К июлю 2022 года планируется завершить строительство Галереи искусства старых мастеров, к июлю 2023 года — завершить реконструкцию Главного здания, строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения функционирования всего "музейного квартала".

Полное завершение реконструкции намечено на 2027 год.

Работы по реконструкции ГМИИ и преобразованию его в музейный городок начались в 2012 году. В состав комплекса войдут 16 зданий.