«Перевозки будут осуществляться с 31 января с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды по следующим направлениям: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау. Внедрение «единого» билета на этих маршрутах поможет сократить время в пути следования, что является основной составляющей для привлечения туристов», — говорится в сообщении ведомства.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» для поездки в Приэльбрусье можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. При покупке «единого» билета пассажиру оформляют билет на поезд или самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.

В октябре 2020 года в Калининградской области стартовали перевозки по «единому» билету от железнодорожного вокзала Калининграда на побережье Балтийского моря: пос. Янтарный, пос. Морское и Светлогорск.