"Дорога длиной более 250 км начинается у Крымского моста и соединяет крупнейшие города полуострова. Ее пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки. Согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291", — говорится в пресс-релизе.

Включение "Тавриды" в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие.

Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из федерального дорожного фонда.

Как сообщалось, компания "ВАД", созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, является единственным исполнителем работ по строительству "Тавриды", которая создавалась за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя.

Шоссе состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму — около 150 млрд рублей, они построены. Стоимость первого этапа восьмого, севастопольского, участка — порядка 9 млрд рублей, он должен быть сдан до декабря 2021 года.