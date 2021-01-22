"Мы хотели бы полностью опровергнуть материал (в СМИ — ИФ), заявив, что информация не соответствует действительности", — заявил Манабу Сакаи на пресс-конференции.

"Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в какой-то момент мы решим, действительно ли проводить это мероприятие, но до тех пор японское правительство будет делать то, что должно быть сделано", — сказал он.

Японские СМИ отмечают, что в тот же день премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил парламенту, что правительство "рассматривает конкретные антивирусные меры" для проведения безопасных игр.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.

Тем временем глава организационного комитета Игр Ёсиро Мори в интервью газете The Nishinippon Shimbun заявил, что решение о проведении Олимпийских игр в Токио будет принято к началу эстафеты олимпийского огня — 25 марта.

Он также отметил, что повторная отсрочка Олимпиады невозможна.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано — летом 2021 года. "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", — сказал он.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.