Соответствующее распоряжение департамента культуры Москвы опубликовано на сайте столичной мэрии. Согласно документу, учреждениям культуры рекомендовано временно приостановить льготное и бесплатное предоставление услуг лицам старше 65 лет. Ограничения будут действовать "до принятия в установленном порядке решения о снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие домашнего режима для москвичей старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями.