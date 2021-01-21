"Принял решение наградить трех ребят — инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Домбае, за их храбрость и мужество", — написал Темрезов в своем инстаграме.

Глава региона отметил, что инструктор по горнолыжному спорту Мурат Байрамуков спас мальчика из Краснодарского края. Мужчина откопал себя и ребенка из снега, донес его до родителей, после чего упал без сил.

Инструктор по горнолыжному спорту Замир Капушев спас пятилетнюю девочку, которую родители потеряли во время схода лавины. Девочка упала в снег, из которого выбраться самостоятельно она не могла. Молодой человек заметил ребенка, поднял её и вместе с ней побежал вниз, где ее искали обеспокоенные родители.

Инструктор по сноуборду Аслан Джириков — тот самый герой, который на видео в соцсетях бежит с ребенком на сноуборде, а затем загораживает собой его от лавины.

"Благодаря слаженным действиям парней маленькие дети здоровыми и невредимыми были переданы родителям, ожидающим их в нижней части склона. Карачаево-Черкесия гордится каждым из вас", — отметил глава КЧР.

Как сообщалось, в понедельник днем на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Первоначально сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено местонахождение четырех туристов, оказалось, что они были на территории курортного поселка и под лавину не попали.

После схода снежной лавины СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).