По словам губернатора, которые приводятся в сообщении, музей Василия Дмитриевича Поленова — одна из визитных карточек региона, важная точка притяжения туристов в Тульскую область. Число его гостей стабильно растёт.

"В этом огромная заслуга Натальи Николаевны Грамолиной, которая посвятила развитию музея многие годы. Наталья Николаевна была искренним, открытым человеком. Она внесла огромный вклад в сохранение культурного наследия Тульской области и всей России, а музей был делом всей её жизни", — подчеркнул Дюмин.

В память об экс-директоре музея планируется создание сквера в Туле, который будет назван ее именем, открытие мемориальной доски на фасаде здания Поленовского подворья (Музейный квартал в Туле — ИФ). Также предполагается в июне организовать на площадке музея детский театральный и музыкальный фестивали.

Грамолина — жена Фёдора Дмитриевича Поленова, внука художника-передвижника Василия Поленова. Работала в музее-заповеднике Поленова с 1970 года. С 1990 по 2011 годы занимала пост директора музея, с 2014 года — заместителя директора по научной работе, с 2017 года — главного хранителя заповедника. Учредитель Ассоциации музейных работников регионов России.

Награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" двух степеней, орденом Почета. Почетный гражданин Тульской области.

Скончалась в октябре 2020 года на 81-м году жизни.