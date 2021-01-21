По данным холдинга, наибольшее снижение показателя зафиксировано в нижегородском "Стригино": перевезено 589 тыс. человек, что на 48% меньше, чем годом ранее. Пассажиропоток на международных направлениях упал в 11 раз, до 29 тыс. человек, на внутренних — на 30%, до 559 тыс. человек.

Перевозки через "Кольцово" (Екатеринбург) сократились на 44%, до 3,55 млн человек, в том числе на международных — на 84% (до 333 тыс. человек), на внутренних — на 25% (до 3,2 млн человек).

Самарский аэропорт "Курумоч" также потерял 44% пассажиропотока 2019 года, обслужив 1,7 млн человек. Падение на международных линиях составило 84% (до 128 тыс. человек), на внутренних — 30% (до 1,6 млн человек).

Пассажиропоток "Платова" (Ростов-на-Дону) снизился на 32%, до 2,1 млн человек. Зарубежные перевозки упали на 38% (обслужено 420 тыс. человек), внутренние — на 30% (1,7 млн человек).

Аэропорт Нового Уренгоя потерял 28% пассажиропотока, обслужив в 2020 году 701 тыс. человек.

Потери перевозок через "Елизово" (Петропавловск-Камчатский) за год составили 27%, обслужено 554 тыс. человек. На внутренних линиях показатель упал на 26%, до 551 тыс. человек, на международных — на 79%, до 3,6 тыс. человек.

Открытый в августе позапрошлого года саратовский аэропорт "Гагарин" обслужил 534,5 тыс. человек: на внутренних рейсах — 533,4 тыс. человек, на международных — 1,1 тыс. человек.

Российские авиакомпании в прошлом году на фоне ограничений из-за COVID-19 сократили перевозки на 46%, до 69,17 млн пассажиров, сообщала Росавиация. Статистику пассажиропотока аэропортов, которая включает также перевозки иностранных авиакомпаний, ведомство пока не публиковало. Международная ассоциация аэропортов прогнозировала падение показателя на более чем на 40%.

"Аэропорты регионов" — один из крупнейших в РФ частных инвесторов в аэропортовую инфраструктуру, входит в "Ренову" Виктора Вексельберга.