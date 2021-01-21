"По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасная ситуация сохранится до конца дня 22 января", — сказал сотрудник ведомства.

По данным МЧС, возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, а также травматизмом людей в районах схода снежных лавин.

Накануне на горе Мусса-Ачитара горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии провели принудительный спуск лавиноопасных очагов. Также была проведено два принудительных спуска лавин по федеральной автодороге "Черкесск-Домбай" на подъезде к горнолыжному курорту.

Как сообщалось, в понедельник днем на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара (Домбай) сошла снежная лавина. Под снегом обнаружено тело одного погибшего. Погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Первоначально сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. Позже было установлено местонахождение четырех туристов, оказалось, что они были на территории курортного поселка и под лавину не попали.

После схода снежной лавины СУ СКР по КЧР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).