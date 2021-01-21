"Руководители курортов "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" сообщили об увеличении числа бронирования туров в связи с выпадением снега и благоприятной морозной погодой в горном кластере. На предстоящих выходных ожидается очередной массовый заезд, загрузка средств размещения может достигнуть уровня 75%", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

Членами городского оперативного штаба также принято решение вернуться к транспортной логистике, действовавшей первые десять дней января. Чтобы избежать заторов на дорогах во время заезда и выезда гостей, в ближайшие выходные будет увеличено количество экипажей ДПС на дорогах.

"Уже с завтрашнего дня на всех трех курортах горного кластера впервые в этом сезоне открываются практически 100% горнолыжных трасс, НАО "Красная Поляна" вводит вечерние катания", — говорится в сообщении.

За 20 дней января в Сочи уже отдохнули 350 тыс. туристов. Одномоментно в городе находятся 80 тыс. гостей. Загрузка средств размещения сегодня составляет в среднем 64%.

В Сочи не зафиксировано массовых заболеваний коронавирусной инфекцией. Открытые для туристов обсерватор и ковидный госпиталь остаются без пациентов. За весь период пандемии на курорте COVID-19 обнаружен у 2600 человек, умер 271 заболевший.