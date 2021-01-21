"Ежедневно на горнолыжных курортах Сочи до 8 утра проводится обследование горнолыжных склонов, выдается бюллетень о лавинной опасности, в котором даны рекомендации по эксплуатации горнолыжных трасс на разных уровнях. Если в течение дня погода меняется, рекомендации оперативно корректируются", — сказал журналистам начальник снеголавинного отряда ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" Максим Андриянков в четверг.

Он отметил, что всю неделю ввиду обильных снегопадов курортами принимаются необходимые меры для принудительного спуска накопленных снежных масс.

"По поручению главы города Сочи особое внимание будет уделено обеспечению безопасности на трассах в условиях действующих прогнозов по лавиноопасности в горах", — подчеркнул Андриянков.

По его словам, моделирование опасных ситуаций проводится совместно с противолавинным отрядом Росгидромета. С этим ведомством заключены договоры на прогнозирование лавиноопасности и предупредительный спуск снежных лавин.

"Опираясь на эти и собственные лицензированные данные, курорты поселка Красная Поляна проводят профилактические мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций, принимают решение о закрытии потенциально опасных участков трасс", — отметил Андриянков.

Как сообщалось, за 20 дней января в Сочи уже отдохнули 350 тыс. туристов. Одномоментно в городе находятся 80 тыс. гостей. Загрузка средств размещения сегодня составляет в среднем 64%.

18 января в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбая сошла снежная лавина, погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело ч.2 ст.293 УК РФ (халатность).